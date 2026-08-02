بازار مصالح ساختمانی امروز (۱۱ مرداد ۱۴۰۵)، معاملات خود را بدون تغییر محسوس آغاز کرد؛ به‌طوری‌که قیمت سیمان، میلگرد و تیرآهن در اغلب مبادی فروش ثابت ماند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بررسی بازار نشان می‌دهد معاملات در بازار سیمان در دومین روز هفته در فضایی آرام و بدون نوسان دنبال می‌شود به طوری که قیمت سیمان پاکتی تهران(عمده) بدون تغییر در مقایسه با روز گذشته، با نرخ ۲۵۳ هزار تومان معامله می‌شود و سیمان پاکتی صوفیان در محدوده ۲۸۹ هزار تومان قرار دارد.

سیمان پاکتی ساوه با قیمت ۲۵۷ هزار تومان عرضه می‌شود و سیمان پاکتی آبیک نیز با نرخ ۲۵۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.



بازار میلگرد نیز امروز بدون تغییر محسوسی فعالیت خود را ادامه داد و اغلب مبادی فروش قیمت‌های خود را ثابت نگه داشتند. بر این اساس، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با قیمت ۶۶ هزار و ۹۷۲ تومان معامله می‌شود، میلگرد ۸ آجدار A۳ ظفربناب ۷۰ هزار و ۹۲ تومان قیمت‌گذاری شده است.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی با نرخ ۶۶ هزار و ۵۱۴ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد و میلگرد ۱۴ ساده A۱ کویر کاشان نیز با قیمت ۷۷ هزار و ۶۴ تومان عرضه می‌شود.

در بازار تیرآهن نیز روند ثبات ادامه دارد و تمامی مبادی فروش نرخ‌های خود را بدون تغییر اعلام کرده‌اند. تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان در کانال ۸۹ هزار و ۹۰۸ تومان معامله می‌شود. تیرآهن ۱۴ ظفربناب با قیمت ۷۶ هزار و ۵۱۴ تومان خرید و فروش می‌شود.

تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد در مبادی ورودی ۸۴ هزار و ۶۷۹ تومان قرار دارد و تیرآهن ۱۴ شاهین‌بناب نیز با نرخ ۷۷ هزار و ۶۴ تومان به فروش می‌رسد.



