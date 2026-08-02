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دادستان مرکز استان خوزستان با تأکید بر ظرفیت اثرگذار سران عشایر در فرهنگسازی و حل چالشهای اجتماعی گفت: برخورد قاطع با جرائم، در کنار همراهی بزرگان عشایر، میتواند به ارتقای نظم عمومی و کاهش آسیبها کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در این دیدار و نشست صمیمی با تعدادی از سران عشایر استان که با حضور معاونین دادستان مرکز خوزستان برگزار شد با اشاره به ظرفیت راهبردی استان در حوزههای سیاسی، اقتصادی و امنیتی، اظهار داشت: سران عشایر و ریشسفیدان، نه تنها سرمایههای اجتماعی استان هستند، بلکه در مدیریت مسائل قضایی و امنیتی نیز نقشی کلیدی بر عهده دارند که این ظرفیت باید در مسیر ارتقای نظم عمومی بهکار گرفته شود.
وی با تأکید بر ضرورت ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل مسائل استان، گفت: انتظار دستگاه قضایی از بزرگان عشایر این است که بهصورت تخصصی و مصداقی وارد موضوعات شوند. بیان صرف مشکلات، بدون ارائه طرحهای اجرایی، گره ی از مسائل استان باز نمیکند؛ بنابراین لازم است بزرگان عشایر با نگاهی دقیقتر به مسائل، دادستانی را در شناسایی راهکارهای تخصصی یاری کنند.
دادستان مرکز خوزستان با اشاره به چالش وجود سلاح در استان بهعنوان یکی از تهدیدات جدی، خاطرنشان کرد: تیراندازی در مراسم عروسی و عزاداری یا استفاده از سلاح در نزاعها، تهدیدی مستقیم برای سلامت و امنیت عمومی و شهروندان است.
خلفیان با تأکید بر برخورد قاطع قضایی با جرائم به ویژه جرایم مسلحانه افزود: دادستانی در برخورد با مجرمان حوزه سلاح، هیچگونه تخفیف یا امتیازات قانونی را لحاظ نخواهد کرد و برخورد قضایی با این جرائم در کنار اقدامات پیشگیرانه توأم با فرهنگسازیِ بزرگان عشایر دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به تجربیات موفق برخی طوایف در حذف سنتهای خطرناکِ تیراندازی، خواستار اشاعه و گسترش این فرهنگ در سراسر استان شد و گفت: سران عشایر میتوانند با تبیین آثار و پیامدهای تیراندازیهای غیرمجاز، نقش مهمی در کاهش این آسیب اجتماعی ایفا نمایند.
دادستان مرکز خوزستان از سران عشایر خواست در پروندههای تنشزا، ضمن میانجیگری برای پیشگیری از بحرانهایی نظیر درگیری و اقدامات ناگوار، همواره در چارچوب قانون عمل کنند و از حمایت بیدلیل از افراد متخلف بپرهیزند.
خلفیان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان همواره از ظرفیت بزرگان عشایر برای حل مسائل و کاهش تنشهای اجتماعی استفاده میکند و با همکاری مردمنهاد و قانونمدارانه میتوان بسیاری از اختلافات را پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی مدیریت کرد.
وی افزود: سران عشایر باید در گسترش اصلاح ذاتالبین تلاش مضاعفی داشته باشند و در پروندههای قصاص و اختلافات شخصی، برای حلوفصل و کاهش تنشها نقشآفرینی مؤثرتری ایفا کنند.
در ادامه این نشست، معاونان دادستان مرکز خوزستان و حاضران نیز دیدگاهها، پیشنهادها و نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف استان مطرح کردند.