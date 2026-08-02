روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش از آغاز عملیات بهسازی و بازسازی ۲۱ آلاچیق در سواحل و پارک‌ها با هدف ارتقای کیفیت فضا‌های عمومی، افزایش رفاه ساکنان و گردشگران خبر داد.

آغاز عملیات بهسازی و بازسازی ۲۱ آلاچیق در سواحل و پارک‌های کیش

آغاز عملیات بهسازی و بازسازی ۲۱ آلاچیق در سواحل و پارک‌های کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: عملیات بهسازی و بازسازی آلاچیق‌های کیش با هدف ارتقای کیفیت فضا‌های عمومی، افزایش رفاه ساکنان و گردشگران و بهبود منظر ساحلی، در چارچوب برنامه‌های نگهداشت شهری معاونت امور شهری شرکت درحال اجراست.

عملیات بازسازی و بهسازی ۵ آلاچیق در ساحل مرجان، ۵ آلاچیق در محدوده هتل ترنج و ۱۱ آلاچیق در پارک طلوع در مرحله اول انجام شد.

تعویض بخش‌های فرسوده و آسیب‌دیده آلاچیق‌ها، نوسازی سقف‌ها، تعمیرات سازه‌ای و رنگ‌آمیزی کامل از مهمترین اقدامات اجرای طرح با هدف افزایش دوام، زیبایی و بهره‌برداری مطلوب از آلاچیق ها است.

روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: ۳۵ آلاچیق دیگر در سواحل و پارک‌های کیش در مراحل بعدی با هدف نگهداشت و ارتقای زیرساخت‌های شهری و فضا‌های عمومی وارد چرخه بهسازی خواهند شد.

سازه‌های چوبی گذر طبیعت نیز در اجرای طرح عملیات بهسازی و بازسازی آلاچیق‌های کیشف بازسازی، مرمت و نوسازی شد.