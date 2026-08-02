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هرمزگان پارسال با ثبت حدود ۵۰ درصد از کل صید کشور جایگاه نخست صید ایران را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: از مجموع صیدهای هرمزگان، بیش از ۱۳۷ هزار تن آبزیان سطحزی ریز، بیش از ۱۲۸ هزار تن آبزیان کفزی، بیش از ۱۱۸ هزار تن آبزیان سطحزی درشت و حدود سه هزار تن میگو و سایر آبزیان صید شده که بیانگر ظرفیت بالای ذخایر آبزی استان است.
مسعود بارانی افزود: شهرستانهای قشم، بندرعباس و جاسک بیشترین میزان صید را در استان و کشور دارند.
وی گفت: هرمزگان با برخورداری از بزرگترین جامعه و ناوگان صیادی کشور، طولانیترین نوار ساحلی جنوب ایران، ۱۹ بندر صیادی، ۲۲ موجشکن مردمی، بیش از ۴۰ مرکز تخلیه صید، حدود هفت هزار شناور و ۷۵ تعاونی صیادی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی، توسعه اقتصاد دریامحور و اشتغال بیش از ۴۰ هزار خانوار ایفا میکند.
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بارانی افزود: هرمزگان کمترین میزان صید غیرقانونی را در میان استانهای جنوبی کشور به ثبت رسانده است.
وی گفت: کاهش صید غیرمجاز نتیجه همکاری صیادان قانونمدار، تعاونیها، تشکلهای صیادی، یگان حفاظت منابع آبزیان و برنامههای نظارتی شیلات است.