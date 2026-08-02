به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، اعضای هیات مدیره موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان، هدایت طلایی پوشان آبادانی را در بیست و ششمین دوره لیگ برتر به محمد نوری سپردند..

بازیکن پیشین تیم ملی ایران سابقه کمک اول مربیان در تیم ذوب آهن، ملوان انزلی، گلگهر سیرجان و صنعت‌نفت آبادان را در کارنامه دارد.

نوری فصل گذشته نقش موثری در صعود تیم صنعت‌نفت آبادان به لیگ برتر داشت.

این مربی همراه تیم ملوان انزلی بهترین نتایج این تیم محبوب شمال کشور را کسب کرد.