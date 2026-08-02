آیین یادبود اکبر عبدی در مسجد بلال صداوسیما، برنامه «بی نشانی»، مجموعه «صفر بیست و چهار» و فیلم «هیولا‌های اعماق»، خبر‌های امروز رسانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین یادبود اکبر عبدی امروز ساعت ۱۵ در مسجد بلال صداوسیما برگزار می‌شود. این هنرمند دوم مرداد در ۶۶ سالگی درگذشت. «سبزواران» آخرین مجموعه نمایشی اکبر عبدی که بخش‌هایی از آن در جریان جنگ ۱۲روزه تصویربرداری شد، ماه‌های آینده از سیما پخش خواهد شد.

رادیو نمایش، برنامه «بی نشانی» را هر روز ساعت‌های ۷:۳۰ و ۱۴ پخش می‌کند. توکل به درگاه الهی و عشق به اهل بیت علیهم سلام موضوع این اثر است.

شبکه تماشا «صفر بیست و چهار» را هر روز ساعت ۱۷ پخش می‌کند. مهندسی جنگ در دوران هشت سال دفاع مقدس موضوع این مجموعه است.

شبکه مستند «هیولا‌های اعماق» را امروز ساعت ۱۱ پخش می‌کند. در این فیلم با استفاده از بقایای ماهیان و فسیل‌های غول‌های دریایی که صد‌ها سال پیش می‌زیستند، تصویر آنها بازسازی و شیوه زندگی شان بررسی و تحلیل می‌شود.