مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: از ابتدای اجرای طرح احداث نیروگاه خورشیدی در جوار چاه‌های کشاورزی در سال ۱۴۰۳، تعداد ۹۳ پروانه احداث در استان صادر شده است.

دادگر افزود: از این تعداد ۷۹ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۴.۶ مگاوات اجرا شده و در مدار قرار گرفته است.

وی گفت: طبق مصوبه دولت، اگر مالکان چاه‌های کشاورزی ۸۰ درصد برق مصرفی در قرارداد با شرکت برق را از طریق احداث نیروگاه خورشیدی تامین کنند از برنامه مدیریت بار معاف بوده و در زمان ایجاد ناترازی بین تولید و مصرف، دچار محدودیت و قطع برق نخواهند شد.