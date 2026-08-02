به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت هرمزگان گفت: با صدور این پروانه‌ها زمینه اشتغال ۹۰ نفر در استان فراهم شده است.

ابراهیم سعدینی افزود: در این مدت ۹۹۰ میلیارد ریال در بخش معدن سرمایه‌گذاری شد.

وی گفت: تا کنون ۱۸ مجوز برداشت نیز صادرشده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت هرمزگان گفت: هرمزگان بیش از ۲۶۰ معدن فعال با ذخیره قطعی بیش از ۲۲۰ میلیون تُن دارد.

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