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در سه ماه نخست امسال ۷ فقره پروانه بهرهبرداری معدنی در هرمزگان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت هرمزگان گفت: با صدور این پروانهها زمینه اشتغال ۹۰ نفر در استان فراهم شده است.
ابراهیم سعدینی افزود: در این مدت ۹۹۰ میلیارد ریال در بخش معدن سرمایهگذاری شد.
وی گفت: تا کنون ۱۸ مجوز برداشت نیز صادرشده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت هرمزگان گفت: هرمزگان بیش از ۲۶۰ معدن فعال با ذخیره قطعی بیش از ۲۲۰ میلیون تُن دارد.
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