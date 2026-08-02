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رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک و اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید محمدهادی سبحانیان، رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای اعلام کرد: با عنایت به مصوبه شماره ۶۵۸۸۲/۴۴۹۰۲ دبیر هیات دولت، مهلت ارائه اظهارنامه درآمد املاک موضوع ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اظهارنامه ماده ۵۷ قانون مذکور مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ و پرداخت مالیات متعلق تمدید شد.
بر اساس این گزارش، مودیان محترم مالیاتی مشمول این قانون تا پایان شهریورماه سالجاری فرصت دارند نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند.
بر اساس ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم، مؤديان مكلفند اظهارنامه ماليات بر درآمد املاک خود را به انضمام مدارك مربوط ارائه و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند.
بر اساس ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم نیز، اشخاص حقيقي كه هيچگونه درآمدي بجز درآمد مستغلات ندارند مکلفند اظهارنامه مخصوصي طبق نمونهاي كه از سوی سازمان امور مالياتي كشور معرفی میشود ارائه کنند و اعلام نمايند كه هيچگونه درآمد ديگري ندارند.
گفتنی است، تمدید مهلت ارائه این اظهارنامهها به درخواست و پیگیری سازمان امور مالیاتی کشور و با موافقت مراجع ذیربط و با هدف تسهیل تکالیف قانونی مودیان در شرایط فعلی کشور صورت گرفته است.