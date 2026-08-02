به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل محبوب حسینی فرماندار بیله سوار اظهار کرد: روز گذشته حدود ۳۰ هکتار از مراتع و پوشش گیاهی حاشیه سیم‌خاردار مرزی بین روستا‌های بگ‌باغلو، دمیروف و جهانخانملو در اثر گرمای شدید و وزش باد شدید از سوی جمهوری آذربایجان طعمه حریق شد که با حضور چهار دستگاه آتش‌نشانی، همکاری مرزبانی، بخشداری مرکزی، نیرو‌های مردمی و استفاده از ادوات کشاورزی پس از سه ساعت عملیات بی‌وقفه مهار شد.

فرماندار بیله‌سوار با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت، افزود: فقط بخش جزیی از کاه و علوفه آسیب دید، اما شدت باد، خشکی پوشش گیاهی، صعب‌العبور بودن مسیر و مرزی بودن منطقه روند اطفا حریق را طولانی کرد.