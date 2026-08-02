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فرماندار بیلهسوار مغان از مهار کامل آتشسوزی حدود ۳۰ هکتار از اراضی مرزی بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل محبوب حسینی فرماندار بیله سوار اظهار کرد: روز گذشته حدود ۳۰ هکتار از مراتع و پوشش گیاهی حاشیه سیمخاردار مرزی بین روستاهای بگباغلو، دمیروف و جهانخانملو در اثر گرمای شدید و وزش باد شدید از سوی جمهوری آذربایجان طعمه حریق شد که با حضور چهار دستگاه آتشنشانی، همکاری مرزبانی، بخشداری مرکزی، نیروهای مردمی و استفاده از ادوات کشاورزی پس از سه ساعت عملیات بیوقفه مهار شد.
فرماندار بیلهسوار با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت، افزود: فقط بخش جزیی از کاه و علوفه آسیب دید، اما شدت باد، خشکی پوشش گیاهی، صعبالعبور بودن مسیر و مرزی بودن منطقه روند اطفا حریق را طولانی کرد.