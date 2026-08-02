استاندار خوزستان از اتصال ۱۲.۵ مگاوات برق خورشیدی به شبکه برق استان باهدف حفاظت از محیط زیست، تولید برق ارزان و پایدار و کاهش خاموشی‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، اظهار کرد: امروز جلسه‌ای با حضور نمایندگان پالایشگاه گازبیدبلند، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و دست‌اندرکاران مجموعه برق استان داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که اقدامات پیشین برای افزایش ۱۲.۵ مگاوات برق خورشیدی توسط پالایشگاه گاز بیدبلند، با رفع موانع موجود در مسیر اتصال به شبکه، تکمیل شود.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد موانع موجود در مسیر این برطرف شود، تثبیت مالکیت صورت بگیرد و تغییر کاربری لازم انجام شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ۱۲.۵ مگاوات به ظرفیت برق خورشیدی ما در استان افزوده شود.

تأکید بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش خاموشی‌ها

موالی زاده با تأکید بر سیاست استان در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بیان کرد: این اقدام، آغاز یک حرکت جدی در جهت افزایش پنل‌های خورشیدی و بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در استان است. این امر به حفاظت از محیط زیست، تولید برق ارزان و پایدار و کاهش خاموشی‌ها کمک خواهد کرد. این، آغاز کار است و انشاالله این کار با یک جهش مناسبی، توسعه پیدا کند.