تولید بیش از پنج میلیون تُن انواع محصولات کشاورزی در کرمان

سالیانه بیش از پنج و نیم میلیون تُن انواع محصولات کشاورزی در جنوب استان کرمان تولید و به بازار‌های هدف صادر می‌شود.