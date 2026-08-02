پخش زنده
امروز: -
سالیانه بیش از پنج و نیم میلیون تُن انواع محصولات کشاورزی در جنوب استان کرمان تولید و به بازارهای هدف صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، جنوب کرمان با آب وهوایی معتدل ومزارع حاصل خیز از مناطق بزرگ تولید انواع محصولات کشاورزی در کشور است.
جنوب کرمان رتبه اول کشت محصولات گلخانهای کشور است وانواع محصولات گلخانهای تولید وصادر میشود.
سالیانه رقمی بیش از یک و دو دهم همت ارز به لحاظ خرید بذر هیبرید برای تولید محصولات گلخانهای از کشور خارج میشود.
چندسالی است محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان با تلاش محققان جوان توانسته است تولید بذرهای هیبریدی را افزایش دهد که با حمایتهای ویژه از این دانشمندان بومی و شرکتهای دانش بنیان کشاورزی میتوان با تکیه بر توان علمی داخلی تأمین بذر مورد نیاز گلخانهای به خارج از کشور را کاملا بی نیاز کرد.