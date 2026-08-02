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از ابتدای سال تاکنون ۹ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان برای تامین لوازم ضروری زندگی و معیشتی خانوادههای مددجوی هرمزگانی آسیب دیده از جنگ هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: در این مدت ۱۵۲ قلم لوازم ضرروی خانگی همچون کولرگازی، یخچال، اجاق گاز، فرش و تلویزیون به ارزش ۸ میلیارد و ۸۷۷ میلیون تومان به مددجویان اهدا شد.
حمید باسره افزود: بیش از ۳۳۵ میلیون تومان نیز به صورت کمکهای نقدی مستقیم و موردی به حساب ۴۷ خانواده مددجوی آسیبدیده واریز شده است.
وی گفت: بیش از ۹۰ هزار خانواده مددجوی هرمزگانی از خدمات حمایتی این نهاد بهرهمند هستند.
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