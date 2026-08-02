مردم در ۱۵۴ شب حضور مستمر خود در میدان، تهدیدات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر حمله به تأسیسات زیربنایی و هسته‌ای ایران را نشانه ناتوانی دشمن و مصداق بارز جنایت جنگی دانستند.