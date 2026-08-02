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صد و پنجاه و چهار شب حضور و پاسخ قاطع مردم به لفاظی‌های ترامپ

مردم در ۱۵۴ شب حضور مستمر خود در میدان، تهدیدات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر حمله به تأسیسات زیربنایی و هسته‌ای ایران را نشانه ناتوانی دشمن و مصداق بارز جنایت جنگی دانستند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۱- ۰۸:۵۹
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برچسب ها: تجمعات مردمی ، شبانه ، حمایت از ایران ، اقتدار ملت
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