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دومین مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی در مرز تمرچین راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی، از راهاندازی دومین مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) این جمعیت در قرارگاه امداد و نجات مرزی تمرچین خبر داد.
حمید محبوبی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای ارتقای آمادگی عملیاتی و تسریع در مدیریت و هماهنگی مأموریتهای امدادی ویژه اربعین حسینی، دومین مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت هلالاحمر استان، در قرارگاه امداد و نجات مرزی تمرچین راه اندازی شد. وی افزود: پیش از این، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری استان در ارومیه و در ستاد استان فعالیت خود را آغاز کرده بود و با راهاندازی مرکز دوم در مرز تمرچین، امکان رصد لحظهای، هدایت و هماهنگی سریعتر تیمهای امدادی و درمانی مستقر در مرز برای خدمترسانی مطلوب به زائران اربعین فراهم شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان تأکید کرد: این مرکز با هدف افزایش سرعت پاسخگویی به حوادث احتمالی، مدیریت مؤثر عملیات امداد و نجات و پشتیبانی از نیروهای عملیاتی راهاندازی شده و تا پایان مأموریت اربعین بهصورت شبانهروزی فعال خواهد بود.