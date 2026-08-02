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مدیر آبفای شهرستان قرچک گفت: در راستای مقابله با برداشتهای غیرقانونی و جلوگیری از تلفات آب شرب، ۱۰ واحد باغویلا در شهرستان قرچک که از طریق انشعابات غیرمجاز از شبکه آبرسانی استفاده میکردند، شناسایی و قطع شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس رهبری نژاد گفت: در پی پایش و رصد شبکه آبرسانی در روزهای دهه نخست مردادماه سال جاری یک خط لوله ۴اینچی که به ۱۰واحد ویلا آبرسانی میکرد کشف و قطع شد.
وی افزود: انشعابات غیرمجاز این باغ ویلاها با هماهنگی و همکاری واحدهای مشترکین، بهرهبرداری، حراست و روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان قرچک شناسایی و پس از انجام اقدامات قانونی، از مدار بهرهبرداری خارج و قطع شد.
وی ضمن دعوت مشترکین به صرفه جویی در مصرف آب، اعلام کرد: از مردم شریف شهرستان تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز یا برداشت غیرقانونی از شبکه آب، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ یا به امور آب و فاضلاب شهرستان اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و برخورد قانونی اقدام شود.