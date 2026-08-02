عضوشورای شهر تهران که در کربلا حضور دارد بااشاره به خدمات شهرداری پایتخت برای جابه جایی زائران گفت: اتوبوس‌ها برای جابه‌جایی در محدوده مرز هستند و قابلیت تردد بین‌شهری ندارند اما احتمال دارد اتوبوس‌ها در مسیر برگشت در صورت داشتن مجوز رایگان زائران را جابه‌جا کنند.

به گزارش شنبه و یکشنبه نیز ۱۰۰ ون به‌صورت رایگان به زائران خدمات ارائه می‌کنند و جابه‌جایی نیز رایگان است. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدآقامیری تصریح کرد: روزهای

وی ادامه داد: حجم کار بالاست و کیفیت خدمات نیز در سطح مطلوبی قرار دارد.

آقامیری با بیان اینکه برای اربعین ردیف بودجه در بخش فرهنگی پیش‌بینی شده است، افزود: با شهرداری کربلا در خصوص موضوع نظافت و رفت‌روب در ایام اربعبن رایزنی شده و شهرداری تهران هم باید ورود کند چرا که در این زمینه ضعف جدی وجود دارد.