آقامیری: اتوبوسها فقط برای جابهجایی زائران در محدوده مرز هستند
عضوشورای شهر تهران که در کربلا حضور دارد بااشاره به خدمات شهرداری پایتخت برای جابه جایی زائران گفت: اتوبوسها برای جابهجایی در محدوده مرز هستند و قابلیت تردد بینشهری ندارند اما احتمال دارد اتوبوسها در مسیر برگشت در صورت داشتن مجوز رایگان زائران را جابهجا کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
محمدآقامیری تصریح کرد: روزهای شنبه و یکشنبه نیز ۱۰۰ ون بهصورت رایگان به زائران خدمات ارائه میکنند و جابهجایی نیز رایگان است.
وی ادامه داد: حجم کار بالاست و کیفیت خدمات نیز در سطح مطلوبی قرار دارد.
آقامیری با بیان اینکه برای اربعین ردیف بودجه در بخش فرهنگی پیشبینی شده است، افزود: با شهرداری کربلا در خصوص موضوع نظافت و رفتروب در ایام اربعبن رایزنی شده و شهرداری تهران هم باید ورود کند چرا که در این زمینه ضعف جدی وجود دارد.