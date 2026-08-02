سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اجرای حدنگاری در خلیج فارس، برای ۹۵ درصد سواحل و ۹۹ درصد اراضی شرکت‌های صنعتی سند صادر کرده و مالکیت جزایر خارگ، نگین و عباسک را تثبیت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که امروز بیش از ۹۵ درصد اراضی حریم ۶۰ متری سواحل دریا دارای سند مالکیت حدنگاری شده‌اند که افزون بر تثبیت مالکیت عمومی، نقش مهمی در صیانت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی ایفا می‌کند.

حسن بابایی در ادامه افزود: همچنین بیش از ۸۰ درصد اراضی و املاک وزارت دفاع در این مناطق دارای اسناد مالکیت حدنگاری شده و تمامی اراضی تخصیص‌یافته برای نهضت ملی مسکن نیز با همکاری سازمان ثبت دارای سند شده‌اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در این مناطق، اختلافات دیرینه در شهر آب‌پخش، مشکلات مالکیتی عسلویه، اختلافات اراضی دیلم، گناوه، هلیله، بندرگاه و جزیره خارگ تعیین تکلیف شده است. همچنین اختلاف ۶۰ ساله میان سازمان اوقاف و اداره بنادر و دریانوردی حل و فصل گردیده و اراضی شرکت نفت فلات قاره پس از هفت دهه تعیین تکلیف شده و مشکل اسناد مالکیت ده‌ها هزار نفر از ساکنان منطقه عسلویه رفع شده است.

حسن بابایی در ادامه افزود: صدور اسناد مالکیت حدنگاری برای ده‌ها روستا در شهرستان‌های دشتستان، دیلم، گناوه، عسلویه، جم و کنگان انجام شده است که علاوه بر تضمین امنیت حقوقی خانواده‌ها، پشتوانه توسعه روستایی، افزایش سرمایه اجتماعی، رونق اقتصادی و تثبیت جمعیت در مناطق مرزی و ساحلی به شمار می‌آید.

رئیس سازمان ثبت تأکید کرد که حدنگاری را باید یکی از ارکان دفاع حقوقی از سرزمین دانست و نقشه‌های دقیق کاداستری، بانک‌های جامع اطلاعات مکانی و ثبت رسمی مالکیت‌ها، ابزارهای حکمرانی نوین برای پیشگیری از زمین‌خواری، حفاظت از انفال و تسهیل سرمایه‌گذاری هستند و توسعه بنادر، صنایع انرژی و گردشگری ساحلی در سواحل مکران و خلیج فارس، بدون امنیت حقوقی پایدار و نظام ثبت رسمی کارآمد، به اهداف مطلوب نخواهد رسید.