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اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان با انتشار فواخوان، از متقاضیان خواست پیشنهادات خود را در خصوص مشاغل سازگار با زیست بوم تالابی، تا پایان وقت اداری ۱۷ مرداد، به دبیرخانه مدیریت زیستبومی تالابهای استان در رشت تحویل دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ادارهکل حفاظت محیط زیست گیلان، در راستای آغاز دومین سال اجرای سند همکاری طرح «بسط و توسعه مدیریت محیط زیست و معیشتهای پایدار در حوضه دریاچه ارومیه و تالابهای انزلی، پریشان و شادگان» که میان سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران و برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) منعقد شده است، طرح «پشتیبانی و توسعه معیشتهای سازگار با زیست بومهای تالابی را در روستاهای منتخب حوضه تالاب انزلی در سال ۱۴۰۵ اجرا خواهد کرد.
این طرح با هدف حمایت از توسعه معیشتهای پایدار، تقویت مشارکت جوامع محلی، حفاظت از زیست بومهای تالابی و ارتقای ظرفیتهای اقتصادی سازگار با محیط زیست و در ادامه اجرای برنامههای «معیشت سازگار با منابع تالابی» عملیاتی میشود.
ادارهکل حفاظت محیط زیست گیلان از شرکتها، مؤسسات و سازمانهای مردمنهاد (سمن) محلی واجد شرایط فعال در استان دعوت میکند با توجه به معیارها و شرایط تعیین شده، پیشنهادهای اجرایی خود را به همراه مدارک مورد نیاز تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵ به دبیرخانه مدیریت زیستبومی تالابهای استان، واقع در رشت، خیابان رسالت، ادارهکل حفاظت محیط زیست استان گیلان تحویل دهند.
شماره تماس این دبیرخانه ۳۳۸۲۴۶۲۶ با پیش شماره ۰۱۳ اعلام شده است.