حادثه‌ای دلخراش در یکی از پارک‌های شهرک جانبازان اسلامشهر، منجر به مرگ دردناک دختر کودکی به نام «دلسا» شد.در حالی که احتمال دستکاری تأسیسات برق توسط افراد غیرمسئول مطرح است شهرداری اسلامشهر بررسی دقیق و برخورد با مقصران را داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اظهارات شاهدان، دلسا هنگام بازی در پارک دچار برق‌گرفتگی شد. برخی حاضران در محل نیز گفتند همزمان عملیات آبیاری فضای سبز در حال انجام بوده و پدربزرگ این کودک که برای نجات نوه خود اقدام کرده، نیز دچار برق‌گرفتگی شده اما آسیبی جدی ندیده است.

به گفته نزدیکان خانواده، پدر دلسا هنگام وقوع حادثه در مأموریت کاری در بندرعباس حضور داشته و مادر وی نیز که باردار است، در منزل مادربزرگ به سر می‌برد .

بهمن خدابنده، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اسلامشهر، با ابراز تأسف از این حادثه اظهار کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد یکی از پایه‌های روشنایی این بوستان دچار دستکاری شده است.

وی افزود: متأسفانه در برخی بوستان‌ها، دستفروشان یا افراد معتاد برای استفاده غیرمجاز از برق، اقدام به باز کردن پایه‌های روشنایی و دستکاری اتصالات می‌کنند که این موضوع بارها برای شهرداری مشکل ایجاد کرده است.

خدابنده گفت: در حادثه اخیر نیز یکی از احتمالات جدی، دستکاری اتصالات برق و نفوذ جریان الکتریسیته به زمین همزمان با آبیاری فضای سبز است که موجب برق‌دار شدن محدوده اطراف پایه شده است.

رئیس سازمان فضای سبز شهرداری اسلامشهر با اشاره به اینکه نگهداری تأسیسات روشنایی به پیمانکار تخصصی واگذار شده و بازدیدهای مستمر از پارک‌ها انجام می‌شود، تصریح کرد: با این حال، بررسی علت دقیق حادثه به کارشناسان مربوطه و مراجع ذی‌صلاح سپرده شده و تا اعلام نظر نهایی، نمی‌توان درباره علت قطعی اظهارنظر کرد.

وی ضمن ابراز همدردی با خانواده دلسا، این حادثه را برای مجموعه شهرداری بسیار تلخ توصیف کرد و گفت: از دست رفتن جان یک کودک برای همه ما دردناک است و اگر قصور یا تخلفی احراز شود، مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد.