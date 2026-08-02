پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز افزایش وزش باد جنوب شرقی در دریای عمان تا تنگه هرمز همراه با تلاطم دریا پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز افزایش وزش بادهای جنوب شرقی در دریای عمان وتنگه هرمز سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد و بعدازظهر در نقاط مرتفع استان بویژه ارتفاعات شرقی شهرستان بشاگرد و شمالی استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق گاه تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
او افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، بعدازظهر در نقاط مرتفع استان بویژه مناطق شرقی شهرستان بشاگرد و شمالی استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق گاه تند باد لحظهای پیش بینی میشود.
سی سی پور خاطرنشان کرد: بیشینه سرعت باد در دریای عمان و شرق تنگه هرمز در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا تا یک متر و بیست سانتی متر خواهد رسید.
او افزود: وزش بادهای نسبتا شدید جنوب شرقی تا ظهر سه شنبه سیزدهم مرداد ادامه خواهد داشت و در این مدت توصیه میشود شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد در مناطق دریای عمان و شرق تنگه هرمز خودداری کنند.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی امروز با ماندگاری هوای گرم، کاهش نسبی ۲ تا ۵ درجهای دمای بیشینه، بدلیل افزایش رطوبت نسبی ناشی از وزش بادهای جنوب شرقی پیش بینی و از چهارشنبه ۱۴ مرداد افزایش نسبی دما در طول روز پیش بینی میشود.