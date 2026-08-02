مردم ساری در صدوپنجاه‌وچهارمین شب بعثت خونخواهی، حمایت خود از ولایت، رزمندگان اسلام و خونخواهی شهدای اخیر را اعلام کردند.

مردم ساری در حمایت از ولایت و رزمندگان اسلام به میدان آمدند

مردم ساری در حمایت از ولایت و رزمندگان اسلام به میدان آمدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، صدوپنجاه‌وچهارمین شب بعثت خونخواهی با حضور مردم انقلابی و ولایتمدار ساری برگزار شد و شرکت‌کنندگان با حضور در خیابان‌ها، بر خونخواهی شهدای اخیر، تبعیت از ولایت و حمایت از رزمندگان اسلام تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی با سردادن شعارهای انقلابی، استمرار حضور در صحنه را نشانه ایستادگی در برابر دشمنان نظام اسلامی دانستند.

یکی از شهروندان گفت: لفاظی‌های اخیر دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران نشان‌دهنده ناتوانی آنان در برابر اقتدار ملت ایران است و نیروهای مسلح تاکنون پاسخ‌های مناسبی به این اقدامات داده‌اند.

شهروند دیگری افزود: هرگونه تهدید و اقدام علیه ملت ایران باید با پاسخی قاطع و بازدارنده روبه‌رو شود و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت و عزت کشور مقتدرانه عمل کرده‌اند.

یکی دیگر از حاضران با اشاره به جنایت‌های صورت گرفته علیه مردم بی‌دفاع گفت: استفاده از تسلیحات سنگین علیه غیرنظامیان و به شهادت رساندن اعضای یک خانواده، نشانه بی‌اعتنایی عاملان این اقدامات به اصول انسانی و حقوق بشر است.

وی افزود: ملت ایران در برابر این جنایت‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد و همچنان با وحدت، انسجام و حضور در صحنه از آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت حمایت می‌کند.