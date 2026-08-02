آیین وداع با شهیدان حمله دد منشانه آمریکا و عربستان به کربلای معلی

آیین وداع با شهیدان حمله دد منشانه آمریکا و عربستان به کربلای معلی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم کاشان، شب گذشته میزبان پیکر‌های مطهر شهدای اربعین حسینی بودند تا با تجدید میثاق با آرمان‌های والای نهضت حسینی، با این گلگون‌کفنان وداع کنند.

آیین بدرقه پیکر مطهر چهار شهید اربعین حسینی شب گذشته در میدان شهید امام خامنه‌ای (جهاد) با حضور پرشور مردم و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری برگزار شد.

در این آیین، حاضران با ابراز همدردی با خانواده شهیدان ایران و جبهه مقاومت، بر نقش برجسته این شهدا در پاسداری از ارزش‌های اسلامی تأکید کردند.

پیکر مطهر این شهدا امروز ساعت ۱۷ بر روی دستان مردم کاشان تشییع می‌شوند.

در حمله دد منشانه آمریکا و عربستان به کربلای معلی در روز چهارشنبه گذشته پاسداران علی‌اصغر آستانه، ابوالفضل متقی، مرتضی اکبری و امیرعباس درهم فروش از کاشان به شهادت رسیدند.