سخنگوی ستاد مرکزی اربعین از ثبت ۴۶۰ هزار ورود و خروج زائران در مرزهای کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و توصیه‌های ایمنی و رفاهی مهمی را برای روزهای پیش‌رو اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ستاد مرکزی اربعین با اشاره به حجم زیاد ترددها و آغاز موج اول بازگشت زائران به میهن اسلامی، اطلاعیه‌ای را جهت حفظ ایمنی، سلامت و رفاه حال زائران گرامی منتشر کرد.

1- با توجه به اوج گیری سفر زائران به کشور عراق و شروع موج اول بازگشت به میهن اسلامی، تمامی ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور به طور شبانه روزی در حال خدمت رسانی به زائران گرامی می باشد. از تمام شما عزیزان تقاضا می‌شود در صورت بروز هرگونه تأخیر احتمالی در تأمین اتوبوس‌های بین شهری، با همراهی و صبر و حوصله خادمین خود را یاری نمائید.

2- با توجه به ازدحام جمعیت، در نگهداری از گذرنامه و وسایل همراه خود دقت بیشتری نمائید؛ در صورت گم نمودن گذرنامه، برای اخذ برگ عبور با شماره تلفن ۱۲۸ تماس گرفته و به کنسولگری ها مراجعه نمایید.

3- زائران گرامی برای حفظ امنیت، سلامت و ایمنی خود در کشور عراق بخصوص در شهرهای کاظمین و سامرا، از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده نمایند.

4- در هنگام برگشت و قبل از شروع به رانندگی، حتماً استراحت لازم را داشته باشید؛ برای این منظور در مواکب طول مسیر محل‌های مناسبی برای زائران در نظر گرفته شده است.

5- از تحویل گرفتن و حمل کیف و بسته‌ افراد ناشناس، بخصوص در پایانه های ورود و خروج مرزی خودداری نمایید.

6- با توجه به وصول برخی گزارشات از سوء استفاده بعضی افراد سودجو تأکید می نماید در صورت نیاز به دینار، آنرا از صرافی ها یا افراد مورد اعتماد خریداری نمایید.