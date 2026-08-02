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در نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم در کرمان، وینگر جوان استقلال به مس شهر بابک پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان و به نقل از رسانه باشگاه مس شهر بابک، مجتبی هاشمینسب، وینگر خلاق و حرفهای، قرارداد خود را برای همراهی نارنجی پوشان مس در فصل پیش رو امضا کرد.
هاشمینسب که فوتبال خود را از آکادمی استقلال آغاز کرده و تمامی ردههای پایه این باشگاه را پشت سر گذاشته است، سابقه حضور در تیم بزرگسالان استقلال و نیروی زمینی تهران را نیز در کارنامه دارد. این بازیکن با انگیزه، حالا فصل تازهای از دوران حرفهای خود را در جمع نارنجیپوشان آغاز میکند.