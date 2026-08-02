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طرح نهضت لایروبی و بازگشایی پلها و تقاطعها در ۱۲۰ نقطه از ۱۰ شهرستان استان با حضور معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی از شیرکوه شیروان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، فرماندار شیروان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی، نهضت استانی لایروبی رودخانهها، مسیلها و بازگشایی دهانه پلها از محل پل شیرکوه شیروان آغاز شد.
سیدمجتبی علویمقدم با تأکید بر ضرورت آمادگی عملیاتی پیش از آغاز فصل بارندگی اظهار کرد: با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی درباره احتمال وقوع بارشهای سیلآسا و اثرگذاری پدیده النینو در کشور و استان طی ماههای آینده، اجرای اقدامات پیشگیرانه و افزایش ظرفیت عبور روانآبها، یکی از اولویتهای اصلی مدیریت بحران استان است.
وی با بیان اینکه این طرح با راهبری استاندار خراسان شمالی و مشارکت دستگاههای اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران به اجرا درآمده است، افزود: شرکت آب منطقهای، اداره کل راهداری و حملونقل جادهای، اداره کل مدیریت بحران، بنیاد مسکن، شهرداریها و سایر دستگاههای مسئول، با همافزایی و تقسیم کار تخصصی، اجرای این نهضت را در سراسر استان دنبال خواهند کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی ادامه داد: در بررسیهای کارشناسی، حدود ۴۰۰ نقطه آسیبپذیر در بستر رودخانهها، مسیلها و دهانه پلهای استان شناسایی شده که ۱۲۰ نقطه با درجه خطر بالا در اولویت نخست عملیات اجرایی قرار گرفتهاند و از امروز عملیات لایروبی، پاکسازی و بازگشایی آنها آغاز شده است.
علویمقدم انتخاب شیروان به عنوان نخستین شهرستان مجری این طرح را ناشی از آمادگی اجرایی و وجود برخی نقاط اولویتدار عنوان کرد و گفت: هدف این نهضت صرفاً لایروبی نیست؛ بلکه ایجاد یک نظام منسجم برای مدیریت پیشگیرانه مخاطرات طبیعی، حفاظت از زیرساختهای حیاتی، کاهش خسارات احتمالی و افزایش ایمنی شهرها و روستاهای استان است.
وی تأکید کرد: مدیریت بحران زمانی موفق خواهد بود که اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع حادثه انجام شود. هر میزان سرمایهگذاری در حوزه پیشگیری، هزینههای ناشی از خسارات سیلاب را به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داد.
در این مراسم، محمد احمدی فرماندار شیروان نیز با اشاره به شناسایی نقاط بحرانی شهرستان، بر تداوم عملیات لایروبی و بازگشایی دهانه پلها با هماهنگی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و این اقدام را گامی مؤثر در افزایش ضریب ایمنی و حفاظت از زیرساختهای شهرستان در آستانه فصل بارندگی دانست.
علی گودرزی مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی نیز با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه در مدیریت مخاطرات طبیعی، اظهار کرد: اجرای نهضت لایروبی رودخانهها و مسیلها، یکی از مهمترین اقدامات کاهش خطرپذیری در برابر سیلاب است که با هماهنگی کامل دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران استان در حال اجراست.
وی اظهار داشت: شناسایی و اولویتبندی نقاط حادثهخیز، لایروبی بستر رودخانهها و بازگشایی دهانه پلها پیش از آغاز فصل بارندگی، ضمن افزایش ظرفیت عبور سیلاب، نقش مؤثری در حفاظت از جان مردم، صیانت از زیرساختها و کاهش خسارات احتمالی خواهد داشت و تا رفع کامل نقاط اولویتدار در سراسر استان با جدیت دنبال میشود.