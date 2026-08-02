به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان با بیان اینکه ۸۰ پروژه نهضت مدرسه سازی تا مهرماه امسال به بهره‌برداری خواهد رسید اظهار داشت: تا این بازه زمانی نیز حدود ۴۰ پروژه جدید با استفاده از اعتبارات دولتی یا مشارکت خیران و بنگاه‌های اقتصادی کلنگ‌زنی خواهد شد.

محمدعلی طالبی در گفت‌و‌گو با برنامه «سلام کرمان» از رادیو کرمان با اشاره به برنامه‌های انجام‌شده در روز‌های اخیر گفت: استان کرمان در نهضت مدرسه‌سازی جایگاه مناسبی کسب کرده و در حال حاضر ۲۰۰ پروژه مدرسه‌سازی در استان در حال اجراست.

وی افزود: اهدای دو دستگاه دیالیز از سوی یکی از شرکت‌های صنعتی و معدنی سیرجان به بیمارستان سیرجان در چارچوب توجه بنگاه‌های اقتصادی استان به مسئولیت‌های اجتماعی انجام شده است.

استاندار کرمان گفت: در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، اولویت‌های فرهنگی استان، وضعیت سرمایه اجتماعی و ضرورت امیدآفرینی در جامعه بررسی و بر شناخت دغدغه‌های نسل جوان و ایجاد زبان مشترک برای گفت‌و‌گو با این نسل تأکید شد.