۸۰ پروژه نهضت مدرسهسازی تا مهرماه امسال به بهرهبرداری خواهد رسید
استاندار کرمان گفت: استان کرمان در نهضت مدرسهسازی جایگاه مناسبی کسب کرده و در حال حاضر ۲۰۰ پروژه مدرسهسازی در استان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
استاندار کرمان با بیان اینکه ۸۰ پروژه نهضت مدرسه سازی تا مهرماه امسال به بهرهبرداری خواهد رسید اظهار داشت: تا این بازه زمانی نیز حدود ۴۰ پروژه جدید با استفاده از اعتبارات دولتی یا مشارکت خیران و بنگاههای اقتصادی کلنگزنی خواهد شد.
محمدعلی طالبی در گفتوگو با برنامه «سلام کرمان» از رادیو کرمان با اشاره به برنامههای انجامشده در روزهای اخیر گفت: استان کرمان در نهضت مدرسهسازی جایگاه مناسبی کسب کرده و در حال حاضر ۲۰۰ پروژه مدرسهسازی در استان در حال اجراست.
وی افزود: اهدای دو دستگاه دیالیز از سوی یکی از شرکتهای صنعتی و معدنی سیرجان به بیمارستان سیرجان در چارچوب توجه بنگاههای اقتصادی استان به مسئولیتهای اجتماعی انجام شده است.
استاندار کرمان گفت: در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، اولویتهای فرهنگی استان، وضعیت سرمایه اجتماعی و ضرورت امیدآفرینی در جامعه بررسی و بر شناخت دغدغههای نسل جوان و ایجاد زبان مشترک برای گفتوگو با این نسل تأکید شد.