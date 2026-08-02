نخستین جلسه تخصصی شورای فرهنگ عمومی شهرستان پیشوا با هدف تبدیل مساجد به بازوهای اجرایی و فرهنگی نماز جمعه، با حضور مدیران نهادهای مربوطه، امامان جماعت و هیئت امنای مساجد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین جلسه تخصصی شورای فرهنگ عمومی شهرستان پیشوا با موضوع تقویت پیوند مساجد و پایگاه عبادی سیاسی نماز جمعه، صبح روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ در مسجد حضرت رسول (ص) برگزار شد.

این نشست تخصصی از ساعت ۷ صبح با هدف بررسی راهکار‌های عملی و اثر بخش در پیوند بین پایگاه نماز جمعه و مساجد شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام حسینی میرامینی امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان پیشوا گفت: هر اداره و نهادی ظرفیت‌های دستگاه خود را به میدان بیاورد و پایگاه نماز جمعه را با طرح‌های ابتکاری و مردم محور برای اقشار مختلف جذاب کند.

وی با بیان توضیحاتی در خصوص نقش محله محوری مساجد و کارکرد‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن تصریح کردند: نماز جمعه پایگاهی مردمی است که باید ما پشتیبان و دست اندرکار آن باشیم و مردم در آیینه حضور خود، نقش میدان داری پر رنگ و اثر بخش خود را احساس کنند.

همچنین محمود برزگر دبیر شورای فرهنگ عمومی و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا، ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان، در خصوص نقش محله محوری و اجتماعی مساجد مطالبی عنوان کرد و در این راستا نقش جامعه فرهنگ و هنر و رسانه را بسیار پر رنگ و اثر بخش دانست.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین بهرامیان رئیس امور مساجد شهرستان با معرفی پنج طرح پیشنهادی در حوزه تقویت پیوند‌های بین مساجد و نماز جمعه از سایر اعضا خواست تا پیشنهادات خود را بیان کنند که هر یک از اعضا طرح‌هایی در این زمینه ارائه کردند.