رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم: «فاطمه‌زهرا»، کودک ۷ساله و دوستدار محیط زیست ساکن شهرستان خاتم، یک بهله دلیجه آسیب دیده را، به مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم تحویل داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمودی گفت:در راستای ترویج فرهنگ حفاظت از حیات‌وحش و ارتقای حس مسئولیت پذیری در میان قشر‌های مختلف جامعه، «فاطمه‌زهرا»، کودک ۷ساله و دوستدار محیط زیست ساکن شهرستان خاتم، اقدام به نجات یک بهله پرنده شکاری از نوع «دلیجه» کرد.

وی افزود: این کودک پس از مشاهده پرنده مذکور که دچار آسیب‌دیدگی شده بود، با درک شرایط حیوان و آگاهی از اهمیت حفظ گونه‌های جانوری و طی مراحل درمانی و اطمینان از قابلیت بازگشت به زیستگاه طبیعی، به مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم تحویل داد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم، ضمن قدردانی از این اقدام تحسین‌برانگیز، اظهار داشت: رفتار این کودکِ حامی محیط زیست، نماد عینی مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مهرورزی با مخلوقات خداوند است. چنین اقدامات داوطلبانه‌ای، الگویی بسیار تأثیرگذار در مسیر فرهنگ‌سازی و نهادینه‌کردن حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور محسوب می‌شود که شایسته تقدیر و بازتاب گسترده است.

پرنده مذکور برای رسیدگی‌های تخصصی، تحت نظارت کارشناسان مربوط قرار گرفته است تا پس از بازپروری درزیستگاه طبیعی خودر‌ها سازی شود.