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دستگاه نمونهبردار اتوماتیک گندم در سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گرمسار نصب و راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ دستگاه نمونهبردار اتوماتیک گندم، ساخت یک شرکت دانشبنیان ایرانی، با اعتباری حدود ۴ میلیارد تومان در سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گرمسار نصب و راهاندازی شده است.
عبدالرحیم تحصیلی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان، با اشاره به اهمیت استفاده از فناوریهای نوین در حوزه خرید و ذخیرهسازی گندم اظهار کرد: بهرهگیری از دستگاه نمونهبردار اتوماتیک، دقت و سرعت فرآیند نمونهبرداری را به شکل قابل توجهی افزایش داده و ضمن کاهش خطای انسانی، زمینه ارائه خدمات مطلوبتر به کشاورزان و بهرهبرداران را فراهم میکند.
وی افزود: استفاده از تجهیزات ساخت داخل، علاوه بر افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت خدمات، گامی مؤثر در تقویت توان فنی کشور و کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی است.
سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گرمسار به عنوان یکی از مراکز مهم ذخیرهسازی غلات در منطقه، نقش مهمی در نگهداری ذخایر راهبردی گندم و پشتیبانی از فرآیند خرید تضمینی این محصول ایفا میکند.