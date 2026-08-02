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میدان بیعت، اردبیل جلوه حضور و همدلی مردمی شده که پایبندیشان را به ارزشهای ملی و دینی به نمایش می گذارند. اینجا هر کس به سهم خود ارادتش را نشان میدهد؛ عدهای با حضور در اجتماع و عدهای دیگر با خدمترسانی به شهروندان در موکبها.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل میدان بیعت، اردبیل جلوه حضور و همدلی مردمی شده که پایبندیشان را به ارزشهای ملی و دینی به نمایش می گذارند. اینجا هر کس به سهم خود ارادتش را نشان میدهد؛ عدهای با حضور در اجتماع و عدهای دیگر با خدمترسانی به شهروندان در موکبها.