میدان بیعت، اردبیل جلوه‌ حضور و همدلی مردمی شده که پایبندیشان را به ارزش‌های ملی و دینی به نمایش می گذارند. اینجا هر کس به سهم خود ارادتش را نشان می‌دهد؛ عده‌ای با حضور در اجتماع و عده‌ای دیگر با خدمت‌رسانی به شهروندان در موکب‌ها.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل میدان بیعت، اردبیل جلوه‌ حضور و همدلی مردمی شده که پایبندیشان را به ارزش‌های ملی و دینی به نمایش می گذارند. اینجا هر کس به سهم خود ارادتش را نشان می‌دهد؛ عده‌ای با حضور در اجتماع و عده‌ای دیگر با خدمت‌رسانی به شهروندان در موکب‌ها.