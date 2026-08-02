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مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد: امروز ۹۷ درصد ابلاغهای قضایی به صورت الکترونیکی انجام میشود که سالانه حدود ۱۰۰ میلیون مراجعه حضوری غیرضروری را حذف کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری صداوسیما، طبق گزارش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۲ میلیون درخواست غیرحضوری وارد دستگاه قضایی شده و بیش از ۲۰ میلیون نوبت الکترونیکی برای مراجعان صادر شده است.
همچنین روزانه بیش از یک میلیون نفر آخرین وضعیت پرونده خود را به صورت برخط از طریق سامانه اطلاعرسانی پرونده مشاهده میکنند.
بر اساس این گزارش، ۸۵ درصد جلسات رسیدگی زندانیان نیز بدون انتقال فیزیکی آنان انجام میشود و زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه از ۶ روز به ۱۸ ساعت کاهش یافته است.
یکی دیگر از کاربردهای هوشمندسازی در قوه قضائیه، شناسایی و توقیف اموال محکومان است. بر اساس گزارش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سامانه هوشمند استعلامات مالی فرآیند شناسایی و توقیف اموال را از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش داده و در پنج سال گذشته بیش از ۵۷ میلیون استعلام مالی انجام شده است.
هوشمندسازی فرآیندهای قضایی در سالهای اخیر، با حذف میلیونها مراجعه حضوری، کاهش زمان ارائه خدمات و افزایش بهرهوری، صرفهجویی را به یکی از مهمترین دستاوردهای تحول دیجیتال در دستگاه قضا تبدیل کرده است.