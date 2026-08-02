مردم ولایت‌مدار شهرستان پاکدشت در ۱۵۴ شب حضور مستمر خود، در حالی که در سوگ شهادت رهبری والامقام به سر می‌برند، با برگزاری تجمعی گسترده، بر تداوم مسیر ولایت و ایستادگی تزلزل‌ناپذیر در برابر دشمنان تأکید کردند.

حضور گسترده مردم پاکدشت در ۱۵۴ شب سوگ و وفاداری به رهبر انقلاب

حضور گسترده مردم پاکدشت در ۱۵۴ شب سوگ و وفاداری به رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان‌های پاکدشت در ۱۵۴مین اجتماع شبانه، شاهد پیوند عمیق اندوه مردم در سوگ شهادت رهبر انقلاب و اراده پولادین آنان برای صیانت از میراث ایشان بود.

اقشار مختلف مردم شهرستان پاکدشت که در فضای حزن‌انگیز شهادت رهبری والامقام، بار دیگر در این تجمع مردمی گرد هم آمدند، تأکید کردند که شهادت ایشان نه تنها باعث تضعیف نظام، بلکه موجب تبدیل شدن آرمان‌های انقلاب به باور‌های قلبی و تزلزل‌ناپذیر ملت خواهد شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سر دادن شعار‌هایی در رثای رهبر شهید و در عین حال حماسی، بر این باورند که استمرار حضور در صحنه و حفظ وحدت ملی، بزرگ‌ترین ادای احترام به مقام شهادت ایشان و تکان‌دهنده‌ترین پاسخ به دشمنانی است که در پی تضعیف اقتدار ایران اسلامی هستند.