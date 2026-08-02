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در مسیر پرشور اربعین، نام و یاد رهبر شهید ایران و مقاومت همچنان در دل زائران زنده است، مردی که صدایش برای بسیاری، پیامآور عزت، امید و ایستادگی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ زائران اربعین حسینی در مسیر پیادهروی به سوی کربلای معلی، با گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید ایران و مقاومت، بر ادامه راه ایستادگی تا پیروزی تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این مسیر، رهبر شهید را نماد مقاومت، وحدت و مبارزه با ظلم دانستند.
زائران همچنین تأکید کردند پیام رهبر شهید، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست و امروز در میان مردم و آزادگان جهان همچنان طنینانداز است.
این مسیر، هر ساله میعادگاه زائرانی است که از ملیتهای گوناگون گرد هم آمدهاند تا در زیر پرچم سیدالشهدا (ع)، پیامِ همبستگی و وحدت را به گوش جهانیان برسانند.