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سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه سیاستهای کنترل بازار و ساخت مسکن در هر استان باید بر اساس اقتضائات بومی متفاوت باشد، گفت: وزارت راه و شهرسازی باید در هر نقطهای که امکان تامین زمین وجود دارد، سامانه ثبتنام را بازگشایی کند؛ چرا که تنها راه مدیریت بازار مسکن، ساختوساز مستمر و اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالجلال ایری با انتقاد از اتخاذ تصمیمات یکپارچه و غیربومشناختی در حوزه مسکن گفت: یکی از آسیبهای جدی در برنامهریزیهای کلان این حوزه،پیچیدن نسخهای واحد برای تمامی مناطق کشور است. سیاستهای کنترل بازار مسکن و ضوابط ساختوساز باید متناسب با ویژگیهای جغرافیایی، نیازهای جمعیتی و ظرفیتهای اقتصادی هر استان فرموله شود و نمیتوان فرمول کلانشهرها را به شهرهای کوچک یا مناطق مرزی و محروم تعمیم داد.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تسهیل فرآیند ثبتنام متقاضیان مسکن حمایتی تصریح کرد: قفل بودن سامانههای ثبتنام در مناطقی که اراضی دولتی آماده واگذاری دارند، به هیچ عنوان توجیهی ندارد. هر کجا که امکان تامین زمین وجود دارد، وزارت راه و شهرسازی مکلف است بلافاصله سامانه ثبتنام را برای متقاضیان بازگشایی کند تا از ظرفیتهای موجود حداکثر بهرهبرداری صورت گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، قانون جهش تولید مسکن را میثاق ملی برای حل بحران مسکن ارزیابی کرد و افزود: تنها راهکار عملیاتی و پایدار جهت مدیریت تنشهای قیمتی در بازار مسکن، تمرکز بر افزایش عرضه و تولید مسکن است. این هدف جز با اجرای دقیق، مو به مو و همهجانبه «قانون جهش تولید مسکن» و همراهی کامل شبکه بانکی در اعطای تسهیلات ساخت محقق نخواهد شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران مجلس به عنوان بازوی نظارتی، روند تخصیص زمین و فعالسازی سامانههای ثبتنام را به دقت رصد میکند. دولت باید با عبور از تمرکزگرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی هر استان، مسیر خانهدار شدن دهکهای هدف را هموار کند.