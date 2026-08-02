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برنامههای «مستند فرهنگ» با روایت زندگی و میراث مرشد ولیالله ترابی، «کتیبه» با روایت نذرهای فرهنگی مردم ایران، «حسینیه ایران» با تبیین فضیلت زیارت اربعین و «حافظخوانی» باهدف زنده نگه داشتن سنت دیرینه تفأل، از شبکههای رادیویی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه رادیویی «مستند فرهنگ» ساعت ۱۵:۳۰ امروز با محوریت زندگی، فعالیتها و میراث هنری زندهیاد مرشد ولیالله ترابی، از برجستهترین نقالان و روایتگران داستانهای حماسی و اساطیری ایران، از رادیو فرهنگ پخش میشود.
این مستند، نگاهی به زندگی و فعالیتهای این استاد نقالی دارد و مخاطبان را در فضاهای مختلف زندگی او، از خانه و زورخانه سرتخت شهر ری گرفته تا کلاس نقالی اداره تئاتر و قهوهخانه، همراه میکند، مکانهایی که بخش مهمی از زیست هنری و سنتی او را شکل داده بودند.
مرشد ولیالله ترابی از آخرین یادگاران هنر اصیل نقالی ایران بود، هنرمندی که این شیوه روایتگری را در میان مردم کوچه و بازار آموخت و تا واپسین سالهای زندگی، برای حفظ و تداوم این میراث ارزشمند فرهنگی تلاش کرد.
وی سال ۱۳۱۵ در سفیدآب تفرش متولد شد و در کودکی همراه خانواده به تهران آمد و در محله دروازه غار ساکن شد. حضور در این فضای فرهنگی و مردمی، زمینه آشنایی او با فنون نقالی و حضور در محافل سنتی را فراهم کرد. مرشد ترابی پیش از ورود به عرصه نقالی، همچون پدرش به تعزیهخوانی نیز میپرداخت.
نقالیهای مرشد ترابی بر پایه طوماری اجرا میشد که بر اساس طومار مرحوم حاج حسین بابای مشکین، از نقالان نامدار تهران، تدوین شده بود. این طومار با کوشش استاد داوود فتحعلیبیگی و لاله تقیان با عنوان «مشکیننامه» از سوی انتشارات نمایش منتشر شده است.
مرشد ولیالله ترابی در ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ چشم از جهان فروبست و میراثی ماندگار از هنر نقالی و روایتگری ایرانی از خود بر جای گذاشت.
برنامه رادیویی «کتیبه» با نگاهی متفاوت به نذرهای فرهنگی مردم در سراسر ایران، هر روز ساعت ۱۸:۱۵ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ پخش می شود.
این برنامه در ۱۰ قسمت به تهیهکنندگی عارفه فتحی تولید شده و تلاش دارد جلوههای متنوع نذر فرهنگی را در قالبهایی، چون هنر، ادبیات، آموزش و فعالیتهای اجتماعی به مخاطبان معرفی کند.
«کتیبه» تنها به معرفی نمونههای مختلف نذر فرهنگی بسنده نمیکند، بلکه با پرداختن به ادبیات آیینی، شعر عاشورایی، روایت نهضت عاشورا و گفتوگو با کارشناسان، پژوهشگران و هنرمندان، ابعاد گوناگون این مفهوم را برای مخاطبان تبیین میکند.
این برنامه با بهرهگیری از روایت، گفتوگو و محتوای هنری، میکوشد پیوندی میان ارزشهای دینی، کنش فرهنگی و مشارکت اجتماعی ایجاد کرده و الگوهای تازهای از نذر و خدمت فرهنگی را به مخاطبان معرفی کند.
شبکه رادیویی ایران همزمان با ایام اربعین حسینی، ویژهبرنامه «حسینیه ایران» را با تمرکز بر تبیین فضیلت زیارت اربعین، واکاوی زیارتنامه و گسترش معارف اسلامی پخش می کند.
این ویژهبرنامه به تهیه کنندگی وحید بیات، دوشنبه و سهشنبه، ۱۲ و ۱۳ مردا از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۲۳:۳۰، پخش میشود.
محمد نصرآبادی، کارشناسمجری برنامه با حضور حجتالاسلام والمسلمین وحیدی، کارشناس معارف اسلامی به تبیین فضیلت زیارت اربعین، واکاوی زیارتنامه و گسترش معارف اسلامی خواهند پرداخت.
رادیو آوا همزمان با آغاز ماه مبارک ربیعالاول، برنامهای تازه با عنوان «حافظخوانی» را پخش خواهد کرد.
این برنامه که به تهیهکنندگی بابک عرفانهاشمی و با اجرای استاد فقید باقر خلیلی و محمد حسن ارجمندی تولید شده است، از ابتدای شهریور هر شب ساعت ۲۱:۰۰، از رادیو آوا پخش خواهد شد.
«حافظخوانی» تلاشی است برای زنده نگه داشتن سنت دیرینه تفأل به دیوان خواجه شمسالدین محمد حافظ شیرازی.
در هر قسمت، به تفأل یکی از غزلهای حافظ خوانده میشود و در ادامه، آواز یا تصنیفی که بر همان غزل ساخته شده است برای شنوندگان پخش خواهد شد.
این برنامه با هدف پیوند میان ادبیات و موسیقی اصیل ایرانی میکوشد هر شب، لحظاتی سرشار از اندیشه، زیبایی و آرامش را به مخاطبان هدیه دهد.
شبکه رادیویی آوا روی موج اف.ام ردیف ۹۳/۵ مگاهرتز پخش می شود.