به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری با بیان اینکه حوزه عشایر در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: عشایر نقش مهم و اثرگذاری در تولید گوشت، فرآورده‌های لبنی و تأمین پروتئین کشور دارند و با وجود شرایط سخت و سبک خاص زندگی، سهم ارزشمندی در اقتصاد استان ایفا می‌کنند.

وی افزود: اداره‌کل امور عشایر باید با جدیت بیشتری مسائل این حوزه را دنبال کند و نباید جایگاه این مجموعه در نظام مدیریتی استان کم‌اهمیت تلقی شود.

وی ادامه داد: همچنین به‌روزرسانی آمار جامعه عشایری از ضرورت‌های برنامه‌ریزی دقیق در این بخش است.

نوری با انتقاد از اجرا نشدن برخی مصوبات جلسات، تصریح کرد: تصمیمات خوبی در جلسات اتخاذ می‌شود، اما لازم است فرد مشخصی مسئولیت پیگیری اجرای مصوبات را برعهده داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین سند آسیب‌های اجتماعی که قرار بود طی دو هفته تدوین شود، با گذشت سه ماه هنوز نهایی نشده و باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه این نشست، موضوع قیمت تمام‌شده شیر و عدم اجرای تعهدات بیمه‌ای در بخش دام سبک و سنگین نیز بررسی شد.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر حمایت از دامداران گفت: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری موضوع قیمت شیر را به‌صورت ویژه پیگیری کند تا منافع بیشتری نصیب دامداران شود.

وی افزود: همچنین لازم است تشکل‌های این حوزه تقویت شوند و با کوتاه شدن دست دلالان، این تشکل‌ها بتوانند به‌عنوان حامی واقعی منافع دامداران ایفای نقش کنند. حق دامداران است که از تولید خود سود عادلانه ببرند و متضرر نشوند.

در سی‌امین جلسه کارگروه تسهیل‌گری استان به ریاست بهمن نوری، چالش‌ها و مشکلات حوزه عشایر و همچنین مسائل مربوط به قیمت شیر و بیمه دام مورد بررسی قرار گرفت.