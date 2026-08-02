به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مهران پولادوند در حاشیه بازدید مشترک کارشناسان حوزه زمین و شیلات از بزرگ‌ترین مجتمع پرورش ماهیان گرمابی دورود اظهار کرد: این بازدیدهای میدانی با هدف پایش دقیق زنجیره تولید، نظارت بر اراضی و تخصیص نهاده‌های مصوب برای ارتقای بهره‌وری انجام می‌گیرد. وی با اشاره به مشارکت ۲۱ تعاونی فعال در پرورش چهار گونه کپور، آمور، فیتوفاگ و بیگ‌هد افزود: رهاسازی بچه‌ماهیان در فروردین ماه سال جاری انجام شده است و با آغاز برداشت در شهریور ماه، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، ۷۰ درصد محصولات این مجتمع با هدف ارزآوری به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر خواهد شد.