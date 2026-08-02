با برهمزنندگان امنیت روانی جامعه در فضای مجازی، قاطعانه برخورد میشود
دادستان انار گفت: هرگونه انتشار اخبار کذب، عملیات روانی و فعالیت تبلیغی علیه امنیت کشور، در صورت احراز جرم، بدون اغماض پیگیری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان انار با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با اقدامات مخل امنیت روانی جامعه در فضای مجازی، گفت: هرگونه انتشار اخبار کذب، عملیات روانی و فعالیت تبلیغی علیه امنیت کشور، در صورت احراز جرم، با تشکیل پرونده قضایی و بدون اغماض پیگیری خواهد شد.
میلاد محمدپور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان انار، با تأکید بر لزوم صیانت از امنیت روانی جامعه، اظهار کرد: افرادی که با انتشار اخبار کذب، عملیات روانی و تولید یا بازنشر محتوای مخل امنیت در فضای مجازی، موجب تشویش اذهان عمومی یا اخلال در امنیت کشور شوند، با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.
وی افزود: در این راستا، دستورات لازم به نهادهای امنیتی و انتظامی برای رصد مستمر فضای مجازی صادر شده است تا رسانهها، صفحات و افرادی که در این حوزه مرتکب اقدامات مجرمانه شوند، شناسایی و برای انجام اقدامات قانونی به دستگاه قضایی معرفی شوند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان انار با تأکید بر اینکه در رسیدگی به جرایم علیه امنیت کشور هیچگونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت، تصریح کرد: فعالیتهای تبلیغی علیه نظام، انتشار محتوای خلاف امنیت کشور و هرگونه اقدام سازمانیافته در فضای مجازی که موجب برهم زدن امنیت روانی جامعه شود، در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
محمدپور همچنین از خانوادهها خواست نسبت به فعالیت فرزندان، بهویژه نوجوانان و جوانان، در فضای مجازی نظارت بیشتری داشته باشند و با افزایش آگاهی، از گرفتار شدن آنان در تبعات حقوقی و کیفری ناشی از انتشار یا بازنشر محتوای مجرمانه جلوگیری کنند.
وی در پایان با اشاره به مجازاتهای پیشبینیشده در قوانین مرتبط با جرایم علیه امنیت کشور، خاطرنشان کرد: قانونگذار برای اقداماتی از قبیل انتشار اخبار کذب، همکاری رسانهای و تبلیغی علیه امنیت ملی و ارسال محتوای خلاف امنیت کشور به رسانهها و صفحات معاند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته است و دستگاه قضایی با متخلفان در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.