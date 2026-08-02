به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حمید زینل‌پور گفت: مؤدیانی که حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۵ از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار خواهند شد.

براساس این بخشنامه، بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی «جزئیات اطلاعات معاملات» اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان، برای فصل بهار ۱۴۰۵ تا پایان روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ تمدید شد.

آخرین مهلت تکمیل فرم الکترونیکی از طریق بارگذاری فایل، پایان روز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ است و در روز ۲۵ مرداد، ثبت اطلاعات به‌صورت موردی امکان‌پذیر خواهد بود.