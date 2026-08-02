واگذاری چهار میلیون هکتار طرح مرتعداری به مرتعداران کشور
مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از هدف گذاری واگذاری چهار میلیون هکتار طرح مرتعداری به مرتعداران طی امسال خبر داد و گفت: این برنامه در سراسر کشور از جمله استان آذربایجان شرقی در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
ابوالقاسم حسینپور در جریان بازدید از گونههای ممنوعالقطع، ذخیرهگاههای گون و ایستگاه تولید بذر مرتعی شهرستان جلفا اظهار کرد: امسال واگذاری چهار میلیون هکتار طرح مرتعداری به مرتعداران در سطح کشور هدفگذاری شده و این برنامه در دست اجراست که در استان آذربایجان شرقی نیز محقق خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت مراتع آذربایجان شرقی افزود: این استان دارای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مرتع است که بیش از ۱۳۰ هزار هکتار آن در شهرستان جلفا قرار دارد و از جمله مراتع با کیفیت کشور به شمار میرود. این ظرفیت میتواند در تولیدات اقتصادی، خوداتکایی، امنیت غذایی و امنیت زیستی کشور نقش موثری ایفا کند و همچنین در حفظ منابع آب و خاک، صیانت از ذخایر ژنتیکی گیاهی و افزایش تولید گوشت و فرآوردههای دامی موثر باشد.
مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به بازدید از ایستگاه تولید بذر مرتعی جلفا گفت: این ایستگاه یکی از مراکز مهم تولید بذر مرتعی کشور است که بیش از ۳۰۰ هزار هکتار عرصه تحت پوشش دارد و با بهرهمندی از ظرفیت آبی بیش از ۶۰۰ لیتر بر ثانیه از رود ارس، توان تامین بخشی از بذر مورد نیاز طرحهای احیا و اصلاح مراتع کشور را داراست.
حسینپور همچنین از انجام مطالعات برای تعیین محدوده ذخیرهگاههای گون در شهرستانهای جلفا، مرند، ورزقان و برخی مناطق دیگر خبر داد و افزود: هدف از این اقدام، شناسایی و تفکیک ذخیرهگاههای مرتعی از اراضی مستعد سرمایهگذاری است تا زمینهایی که فاقد محدودیتها و ممنوعیتهای فنی و قانونی هستند برای اجرای طرحهای توسعهای استان و شهرستانها بهصورت هدفمند مورد بهرهبرداری قرار گیرند.