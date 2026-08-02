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فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از توقیف ۷۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در عملیات ضربتی پلیس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از اجرای طرح برخورد با موتورسیکلت سواران و خودروهای متخلف در این شهرستان خبر داد و گفت: در این طرح ۷۰ دستگاه موتورسیکلت و خودروی متخلف توقیف شده است.
سرهنگ فولادی افزود: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و به منظور برخورد با موتورسیکلت سواران و خودروهای متخلف و مزاحم که باعث نارضایتی شهروندان شده بودند، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان قاینات اجرا شد.
وی گفت: این طرح با حضور تیمهای گشت راهور و انتظامی اجرایی شد و در این رابطه تعداد ۵۶ دستگاه موتورسیکلت و ۱۴ دستگاه خودروی متخلف شناسایی، و روانه پارکینگ شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان قاینات افزود: راکبان متخلف، پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
سرهنگ فولادی گفت: شهروندان میتوانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه و هرگونه مزاحمت، مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.