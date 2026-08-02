فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از شناسایی و دستگیری ۶ نفر از اراذل و اوباش سابقه دار که با ایجاد نزاع‌های دسته جمعی باعث نارضایتی شهروندان شده بودند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از شناسایی و دستگیری ۶ نفر از اراذل و اوباش سابقه دار که با ایجاد درگیری و نزاع‌های دسته جمعی باعث نارضایتی شهروندان شده بودند خبر داد.



سرهنگ نجفی با اشاره به دستگیری این افراد در پی تماس شهروندان مبنی بر وقوع نزاع دسته جمعی و سرعت عمل مأموران کلانتری ۳۱ اختیار آباد گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.