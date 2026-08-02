مردم شهرستان قدس در ۱۵۴ شب حضور مستمر خود در خیابان‌ها، با سر دادن شعارهای حماسی، بر دفاع همه‌جانبه از میهن و صلابت ملت ایران در برابر تهدیدات دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خیابان‌های شهرستان قدس در ۱۵۴مین شب حضور مردمی، شاهد تجدید پیمان مردم این شهر با میهن و اعلام آمادگی برای مقابله با هرگونه توطئه دشمن بود.**

حاضران در این اجتماع تأکید کردند که تداوم این حضور شبانه، نشان‌دهنده بیداری سیاسی مردم و آمادگی آنان برای ایستادگی در برابر هرگونه تهدید علیه امنیت ملی است. آن‌ها تصریح کردند که دفاع از میهن در برابر دشمنان، تنها با اتکا به ایمان، وحدت و حمایت بی‌قید و شرط از نظام مقدس جمهوری اسلامی میسر خواهد بود.

این حضور مستمر و حماسی در شهرستان قدس، بار دیگر گواهی داد که ملت ایران در برابر هرگونه تهدید، یک‌صدا و یک‌دست ایستاده‌اند تا با اراده‌ای پولادین، از استقلال و عزت کشور اسلامی صیانت کنند.