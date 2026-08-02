به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سجاد دادپور دبیر نخستین جشنواره عکس خطایی اردبیل گفت: با اعلام فراخوان به شکل عمومی در فضای مجازی و در خبرگزاری‌ها ۶۰ عکاس اردبیلی برای حضور در اردو ثبت نام کرده بودند که از این بین ۳۰ عکاس با توجه به رزومه و سابقه کار، توسط دبیرخانه انتخاب شد و منتخبین اردو طی ۲ روز در شهر اردبیل با موضوعات ذکر شده در فراخوان با راهنمایی و مربیگری اساتید عکاسی حسین ملکی، داور علایی و بهرام آدشیرین پور به عکاسی پرداختند.

وی افزود: این جشنواره به همت سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری اردبیل و با همکاری انجمن سینمای جوانان اردبیل با شعار«این شهر قصه دارد» به مناسبت گرامیداشت هفته فرهنگی اردبیل و روز شیخ صفی الدین اردبیلی طراحی و اجرا شده است که کارگاه عکاسی تخصصی منظره در اول مرداد ماه به میزبانی مجموعه فرهنگی کتابشهر اردبیل با تدریس استاد مداحی گیوی به مدت ۴ ساعت برگزار شد.

دادپور تصریح کرد: ارزیابی و انتخاب آثار این دوره از جشنواره که بالغ بر ۴۲۰ اثر بود، توسط جاوید خدمتی، عبدالرحمان مجرد و محسن زارع به میزبانی استودیو نال برگزار شد و نهایتا آئین اختتامیه در نگارخانه خطایی اردبیل برگزار و منتخبین معرفی شدند.

دبیر نخستین جشنواره عکس خطایی اردبیل با اشاره به منتخبین جوایز در بخش موبایل بدون اولویت توسط هیات ارزیابی و انتخاب آثار با دریافت لوح جشنواره و جایزه بخش عکس موبایلی، گفت: امیررضا طالبی، آرتینا قهاریری، رقیه اردبیلی، فاطمه شهریری، امیر علی علایی، نازنین افرار، نوید نونهال، نگین سیدی و آرتین ملکی منتخبین این بخش هستند.

وی با بیان اینکه هیات ارزیابی و انتخاب آثار از بین آثار راه یافته به نمایشگاه در بخش اصلی یک منتخب اصلی و چهار تقدیری بدون اولویت را حائز دریافت جایزه و لوح جشنواره را به دبیرخانه معرفی کردند، تصریح کرد: در این بین غلامرضا سرمدیان ، الهه فیضی زاده، حورا داش تیموری و آنیتا واحد چهار تقدیری و و جایزه اصلی تندیس و لوح جشنواره به اشکان گرده رسید.

دادپور با اشاره به اسامی عکاسانی که آثارشان در نمایشگاه نخستین جشنواره عکس خطایی اردبیل حضور خواهند داشت، ادامه داد: در بخش اصلی(دوربین حرفه‌ای)، آنیتا واحدی، رضا مهدی زاده، سعید رضا زاده(۶)، غلامرضا سرمدیان(۵)، کامیار ابراهیمی(۳)، ساینا مهری(۳)، اشکان گرده(۲)، حورا داش تیموری(۲)، امیررضا طالبی(۲)، الهه فیضی زاده(۳)، نگین مختارزاده(۲) و در بخش عکس دوربین موبایل، آرتینا قهاری(۲)، آنیتا واحدی(۲)، رقیه اردبیلی(۲)، فاطمه شهری(۳)، نوید نونهال(۳)، نازنین افرا(۲)، امیررضا طالبی(۲)، نگین سیدی، امیرعلی علایی(۲) و آرتین ملکی آثارشان در نمایشگاه نخستین جشنواره عکس خطایی اردبیل حضور خواهند داشت.