مدیران دستگاه‌های اجرایی مازندران با حضور در مرکز سامد استانداری، به‌صورت مستقیم و از طریق تلفن ۱۱۱ پاسخگوی درخواست‌ها و مشکلات مردم خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در راستای تقویت ارتباط مستقیم مردم با مسئولان و پیگیری مطالبات شهروندان، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با حضور در مرکز سامد استانداری، از طریق تلفن ۱۱۱ به‌صورت مستقیم پاسخگوی درخواست‌ها، مشکلات و پرسش‌های مردم خواهند بود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مدیران هر روز از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح در مرکز سامد حضور یافته و پاسخگوی تماس‌های مردمی هستند.

طبق جدول اعلام‌شده، مدیرکل پزشکی قانونی استان امروز یک‌شنبه ۱۱ مرداد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوشنبه ۱۲ مرداد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان چهارشنبه ۱۴ مرداد و سایر مدیران دستگاه‌های اجرایی در تاریخ‌های تعیین‌شده در مرکز سامد حضور خواهند یافت .

https://mazandaran.irib-news.ir/files/fa/news/1405/5/10/56482741_132.pdf

جدول تاریخ حضور مدیران در مرکز سامد استان – مرداد ۱۴۰۵