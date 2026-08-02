پخش زنده
امروز: -
مدیران دستگاههای اجرایی مازندران با حضور در مرکز سامد استانداری، بهصورت مستقیم و از طریق تلفن ۱۱۱ پاسخگوی درخواستها و مشکلات مردم خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در راستای تقویت ارتباط مستقیم مردم با مسئولان و پیگیری مطالبات شهروندان، مدیران دستگاههای اجرایی استان با حضور در مرکز سامد استانداری، از طریق تلفن ۱۱۱ بهصورت مستقیم پاسخگوی درخواستها، مشکلات و پرسشهای مردم خواهند بود.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، مدیران هر روز از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح در مرکز سامد حضور یافته و پاسخگوی تماسهای مردمی هستند.
طبق جدول اعلامشده، مدیرکل پزشکی قانونی استان امروز یکشنبه ۱۱ مرداد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوشنبه ۱۲ مرداد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان چهارشنبه ۱۴ مرداد و سایر مدیران دستگاههای اجرایی در تاریخهای تعیینشده در مرکز سامد حضور خواهند یافت .
https://mazandaran.irib-news.ir/files/fa/news/1405/5/10/56482741_132.pdf
جدول تاریخ حضور مدیران در مرکز سامد استان – مرداد ۱۴۰۵