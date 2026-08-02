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رئیس اداره حملونقل کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت: بیش از یک میلیون و ۱۴۴ هزار و ۱۰۰ تن کالا از مبدأ خراسان شمالی به نقاط مختلف کشور در چهار ماهه امسال حمل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، شرفی افزود: در چهار ماهه امسال، یک میلیون و ۱۴۴ هزار و ۱۰۰ تن کالا توسط ناوگان حملونقل عمومی از استان به سایر نقاط کشور جابهجا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱.۷ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: این میزان کالا در قالب ۸۳ هزار و ۲۷۶ فقره بارنامه حمل شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱.۳ درصد افزایش را نشان میدهد.
شرفی با اشاره به کالاهای حمل شده اظهارکرد: سیمان با ۴۴ درصد، بنزین با ۱۲ درصد، کود اوره با ۹ درصد و پودر آلومینیوم با ۵ درصد، عمدهترین کالاهای حمل شده از مبدأ استان در این مدت بودهاند.
وی استانهای خراسان رضوی، گلستان، مازندران، گیلان و بنادر جنوبی کشور را از مهمترین مقاصد حمل کالا برشمرد و افزود: ۴۲ شرکت، ۹ هزار و ۴۹۶ دستگاه ناوگان و ۸ هزار و ۳۸۱ راننده در بخش حملونقل کالای استان مشغول خدمترسانی هستند.