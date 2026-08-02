به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، شرفی افزود: در چهار ماهه امسال، یک میلیون و ۱۴۴ هزار و ۱۰۰ تن کالا توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی از استان به سایر نقاط کشور جابه‌جا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱.۷ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: این میزان کالا در قالب ۸۳ هزار و ۲۷۶ فقره بارنامه حمل شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شرفی با اشاره به کالا‌های حمل شده اظهارکرد: سیمان با ۴۴ درصد، بنزین با ۱۲ درصد، کود اوره با ۹ درصد و پودر آلومینیوم با ۵ درصد، عمده‌ترین کالا‌های حمل شده از مبدأ استان در این مدت بوده‌اند.

وی استان‌های خراسان رضوی، گلستان، مازندران، گیلان و بنادر جنوبی کشور را از مهم‌ترین مقاصد حمل کالا برشمرد و افزود: ۴۲ شرکت، ۹ هزار و ۴۹۶ دستگاه ناوگان و ۸ هزار و ۳۸۱ راننده در بخش حمل‌ونقل کالای استان مشغول خدمت‌رسانی هستند.