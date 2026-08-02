مردم شهر ری در ۱۵۴ شب حضور مستمر خود در میدان شهر ری، تهدیدات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر حمله به تأسیسات زیربنایی و هسته‌ای ایران را نشانه ناتوانی دشمن و مصداق بارز جنایت جنگی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایت‌مدار شهرستان ری بار دیگر در میدان شهر ری گرد هم آمدند تا با بصیرت و اتحاد خود، پاسخ دندان‌شکن تهدیدات جدید رئیس‌جمهور سابق آمریکا را بدهند.

در ۱۵۴مین اجتماع شبانه مردم ری، شرکت‌کنندگان با اشاره به لفاظی‌های اخیر دونالد ترامپ، این تهدید‌ها را بازگشتی به رویکردات خصمانه و ناشی از استیصال دشمن در برابر اراده ملت ایران عنوان کردند. حاضران در این تجمع تأکید کردند که تکرار حرف‌های ترامپ درباره حمله به تأسیسات زیربنایی از جمله شبکه برق و مراکز هسته‌ای کشور، تنها نشان‌دهنده ناکامی‌های استراتژیک ایالات متحده در منطقه است.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با تحلیل حقوقی این تهدیدات، تصریح کردند که هرگونه اقدام یا حتی تهدید به حمله علیه زیرساخت‌های حیاتی یک کشور، از منظر ضوابط و قوانین بین‌المللی، مصداق آشکار «جنایت جنگی» است و جامعه جهانی باید در برابر این شرارت‌ها موضع بگیرد.