مردم شهرستان قرچک در ۱۵۴شب حضور مستمر خود، در حالی که در سوگ شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی به سر می‌برند، با برگزاری تجمعی گسترده، بر تداوم مسیر ولایت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اقشار مختلف مردم شهرستان قرچک که در فضای حزن‌انگیز شهادت رهبری والامقام، بار دیگر در این تجمع مردمی گرد هم آمدند، تأکید کردند که شهادت ایشان نه تنها باعث تضعیف نظام، بلکه موجب تبدیل شدن آرمان‌های انقلاب به باور‌های قلبی و تزلزل‌ناپذیر ملت خواهد شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سر دادن شعار‌هایی در رثای رهبر شهید و در عین حال حماسی، بر این باورند که استمرار حضور در صحنه و حفظ وحدت ملی، بزرگ‌ترین ادای احترام به مقام شهادت ایشان و تکان‌دهنده‌ترین پاسخ به دشمنانی است که در پی تضعیف اقتدار ایران اسلامی هستند.