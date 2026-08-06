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پژوهشگر و چهره فرهنگی شهرستان نمین، با گذشت نزدیک به چهاردهه فعالیت مستمر، موفق به گردآوری بیش از ۳۰۰نسخه خطی منحصر به فرد از شاعران و نویسندگان استان اردبیل شد؛ دستاوردی که نقطه عطفی در تاریخ ادبی ایندیار محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل احد پیشگر، پژوهشگر و چهره فرهنگی شهرستان نمین، که دانشآموخته زبان و ادبیات فارسی است، از سال ۱۳۶۶ با عزمی راسخ و با هدف ادای دین به زادگاه فرهنگی خود، نمین و استان دارالارشاد اردبیل، پا در مسیری سخت، اما پربار گذاشت. وی با سفر به مراکز معتبر نسخ خطی در سراسر ایران، جستوجوی میدانی گستردهای را برای شناسایی و ثبت میراث مکتوب منطقه آغاز کرد.
این پژوهشگر نمینی در تشریح جزئیات فعالیتهای خود اظهار داشت: طی ۳۸ سال تلاش شبانهروزی، موفق به شناسایی و جمعآوری بیش از ۳۰۰ نسخه خطی منحصربهفرد شدم که هر یک سندی بر غنای ادبی و فرهنگی استان اردبیل است.
از مهمترین خروجیهای این پژوهش عظیم، تدوین مجموعهای جامع از زندگی و آثار شاعران استان است. اسامی بعضی از آثار استاد از تاریخچه آموزش و پرورش شهرستان نمین، از بلدیه تا شهرداری (تاریخچه شهرداری نمین)، تذکره شاعران شهرستان نمین، دیوان اشعار میرزا یوسف عبداللّهی نمین، دیوان اشعار سید ناصرالدین مبصری نمینی، مثنوی حماسه حسینی، اثر سید ناصرالدین مبصری نمینی، برگهایی زرّین از بخش عنبران را میتوان نام برد.
پیشگر تاکنون موفق شده است «تذکره شاعران اردبیل» را در ۴ جلد و با پوشش تاریخی از قرن پنجم هجری تا عصر حاضر به رشته تحریر درآورد. این اقدام که برای نخستین بار در تاریخ استان صورت گرفته، مرجعی بی بدیل برای محققان ادبی به شمار میآید.
وی در پایان از تداوم این مسیر خبر داد و تأکید کرد: ۴ جلد دیگر از این مجموعه در دست آمادهسازی است که بهزودی پس از طی مراحل چاپ، به جامعه ادبی کشور تقدیم خواهد شد.
این پژوهشگر نمینی که همواره دغدغه پاسداشت میراث فرهنگی و معنوی منطقه را داشته است، معتقد است این نسخهها نه تنها اشعار، بلکه شناسنامه فرهنگی استان اردبیل هستند که باید برای نسلهای آینده حفظ شوند.